Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Lançamento da obra de Ana Pregardier ocorrerá no dia 30 de abril Foto: Divulgação Lançamento da obra de Ana Pregardier ocorrerá no dia 30 de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em um novo livro de educação financeira para crianças, chamado de “Uma Maçaneta no Chão”, a autora e educadora Ana Pregardier faz despertar no público infantil a importância da economia por meio de uma aventura mágica explicando sobre a história da evolução do dinheiro, dos juros e como uma criança pode se planejar para alcançar seus sonhos.

Nessa nova obra, em formato de e-book e com aplicativo de Realidade Aumentada, que será lançada no dia 30 de abril, o personagem principal Pedro descobre uma sala secreta na casa do seu avô e é desafiado pela senhora das chaves a embarcar em uma peripécia desafiante sobre a economia e, assim, é encorajado a descobrir como fará para comprar o celular que tanto deseja.

A escritora, que é imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, está se dedicando, diariamente, desde o dia 24 de março, com lives diárias na qual intitulou o conteúdo de “Finanças é Coisa de Criança na Quarentena”, disponibilizando atividades, e-book e games gratuitos.

Em função disso, lançará seu novo e-book, totalmente grátis, por meio da sua live, que vai acontecer às 11h do dia 30, através do seu Canal no Instagram e no Facebook, simultaneamente, a fim de contribuir para que os pais tenham momentos educativos com as crianças.

“Esta é uma forma de colaborar para que possamos passar por este período a fim de que seja possível, pelo menos, cultivar memórias boas do que fizemos durante este isolamento involuntário”, afirmou. A live poderá ser acessada no Instagram @anapregardier. Mais informações em https://www.anapregardier.com.br/na-midia/releases/financas-e-coisa-de-crianca-na-quarentena/

