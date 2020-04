Dicas de O Sul Encontro Holístico Brasileiro on-line ocorre de 24 a 30 de abril

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

As inscrições são gratuitas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diante da atual situação de pandemia, o Encontro Holístico Brasileiro também teve que se adaptar e mudar o seu formato. Com o tema geral “Saúde Integrativa, Autocuidado, Prevenção e Felicidade Para a Tua Vida”, a 14ª edição do evento será transmitida, gratuitamente, pelo Canal do Youtube, de 24 a 30 de abril, das 20h às 21h30min.

O evento será aberto pelo deputado federal Giovani Cherini, presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde do Congresso Nacional. As inscrições, sem custo, devem ser feitas aqui.

