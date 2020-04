Economia Mais de 5 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial de R$ 600 nesta quarta

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Serão pagos, no total, mais de R$ 4,3 bilhões nesta quarta Foto: Agência Brasil Serão pagos, no total, mais de R$ 4,3 bilhões nesta quarta. (Foto: Arquivo/EBC) Foto: Agência Brasil

Nesta quarta-feira (22), mais de 5 milhões de trabalhadores recebem o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, segundo a Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), responsável pela análise dos pedidos.

Serão pagos, no total, mais de R$ 4,3 bilhões para 1,2 milhão de beneficiários do CadÚnico e 4,1 milhões de pessoas que se cadastraram pelo aplicativo Caixa – Auxílio Emergencial e no site auxilio.caixa.gov.br.

Para confirmar se está nesse lote, o trabalhador deve acessar o site ou o aplicativo do programa e clicar em “acompanhe sua solicitação”, informando o CPF. O depósito do valor será feito diretamente na conta indicada pelo trabalhador.

Também recebem o auxílio nesta quarta mais de 2 milhões de pessoas inscritas no Bolsa Família, com NIS final 4, seguindo o calendário regular do programa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia