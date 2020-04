Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 918 casos de coronavírus em 100 municípios

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Casos estão distribuídos em 100 municípios. Foto: Maicon Hinrichsen/Secom Casos estão distribuídos em 100 municípios. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom

O Estado do Rio Grande do Sul chegou a 918 casos de coronavírus, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde) nesta terça-feira (21). Os casos estão distribuídos em 100 municípios. Do total de casos, 27 pessoas morreram.

São 14 novos, nas cidades de Canguçu, Carlos Barbosa, Espumoso, Estrela, Marau (2), Porto Alegre (3), Rosário do Sul, Sananduva, Serafina Corrêa e Victor Graeff (2).

Município e casos confirmados:

1. Porto Alegre 393

2. Caxias do Sul 44

3. Passo Fundo 43

4. Bagé 29

5. Lajeado 26

6. Novo Hamburgo 26

7. Marau 24

8. São Leopoldo 21

9. Canoas 19

10. Santa Maria 18

11. Viamão 17

12. Gravataí 15

13. Bento Gonçalves 14

14. Pelotas 12

15. Alvorada 9

16. Cachoeirinha 9

17. Torres 9

18. Serafina Corrêa 8

19. Farroupilha 7

20. Sant’Ana do Livramento 7

21. Capão da Canoa 6

22. Carlos Barbosa 5

23. Esteio 5

24. Harmonia 5

25. Sapucaia do Sul 5

26. Taquari 5

27. Campo Bom 4

28. Erechim 4

29. Estrela 4

30. Garibaldi 4

31. Ivoti 4 1 1

32. Rio Grande 4

33. Santa Rosa 4

34. Tabaí 4

35. Arroio dos Ratos 3

36. Estância Velha 3

37. Montenegro 3

38. Não Me Toque 3

39. Sananduva 3

40. São Domingos do Sul 3

41. Uruguaiana 3

42. Vacaria 3

43. Venâncio Aires 3

44. Anta Gorda 2

45. Arroio do Sal 2

46. Bom Retiro do Sul 2

47. Cachoeira do Sul 2

48. Canguçu 2

49. Charqueadas 2

50. Cidreira 2

51. Cruzeiro do Sul 2

52. Dois Irmãos 2

53. Encantado 2

54. Encruzilhada do Sul 2

55. Espumoso 2

56. Guaíba 2

57. Minas do Leão 2

58. Osório 2

59. Paraí 2

60. Santo Antônio da Patrulha 2

61. São Jorge 2

62. São Sebastião do Caí 2

63. Sapiranga 2

64. Victor Graeff 2

65. Ajuricaba 1

66. Alegrete 1

67. Arroio do Meio 1

68. Candelária 1

69. Capão do Leão 1

70. Carazinho 1

71. Cerro Grande do Sul 1

72. Chapada 1

73. Dom Pedrito 1

74. Eldorado do Sul 1

75. Flores da Cunha 1

76. Glorinha 1

77. Ibirapuitã 1

78. Imbé 1

79. Muçum 1

80. Nicolau Vergueiro 1

81. Nova Palma 1

82. Pareci Novo 1

83. Piratini 1

84. Rio Pardo 1

85. Rolante 1

86. Rosário do Sul 1

87. Santa Cruz do Sul 1

88. Santiago 1

89. Santo Cristo 1

90. São Gabriel 1

91. São Lourenço do Sul 1

92. Sarandi 1

93. Soledade 1

94. Taquara 1

95. Teutônia 1

96. Tio Hugo 1 1

97. Tramandaí 1

98. Tupandi 1

99. Veranópolis 1

100. Vila Maria 1

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul