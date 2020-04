Saúde Brasil tem 43.079 casos confirmados de coronavírus e 2.741 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Hospital de Campanha de Belém, no Pará. Foto: Agência Pará Hospital de Campanha de Belém, no Pará. (Foto: Agência Pará) Foto: Agência Pará

O Brasil alcançou o número de 43.079 casos confirmados de coronavírus e 2.741 mortes pela doença, informou nesta terça-feira (21) o Ministério da Saúde. A taxa de letalidade pela doença no País é de 6,4%.

Todos os Estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 15.385 casos e 1.093 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 5.306 casos e 461 óbitos.

O Rio Grande do Sul, pelo levantamento do ministério, ainda registrava 904 casos, mas a Secretaria Estadual da Saúde já atualizou o número para 918 pessoas, em 100 municípios. O número de mortes no Estado é de 27.

A Região Sudeste registra 23.133 (53,7%) casos confirmados da doença. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, com 10.868 (25,2%); Norte, com 4.431 (10,3%); Sul, com 2.991 (6,9%), e Centro-Oeste, com 1.656 (3,8%).

Em 11 de março, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou situação de pandemia de coronavírus em todos os países. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Combate ao coronavírus

Na segunda-feira (20), o ministro da Saúde, Nelson Teich, ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou por meio de doações, para diagnóstico da Covid-19. Deste total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

