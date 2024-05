Economia Banco Interamericano de Desenvolvimento anuncia R$ 5,5 bilhões para tragédia climática no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

BID manda recursos para projetos de infraestrutura para reconstrução das cidades devastadas pelas chuvas no RS. (Foto: Reprodução)

Serão 5,5 bilhões de reais em recursos do BID (Banco Interamericano para o Desenvolvimento) destinados à proteção dos empregos, apoio às pequenas e médias empresas e projetos de infraestrutura para reconstrução das cidades devastadas pelas chuvas no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito por Ilan Goldfajn, presidente do banco, em Brasília, na quinta-feira (09).

De acordo com Goldfajn, 1.5 bilhões de reais já estão garantidos e podem ser acessados por meio de empréstimo imediatamente. O recurso advém de contratos novos já negociados que terão os trâmites acelerados para atender a emergência humanitária no Sul brasileiro em projetos de apoio a micro e pequenas empresas e socorro imediato.

Outros 4 bilhões de reais são de linhas de crédito para negociações futuras, visando a reconstrução de infraestrutura resiliente e que também terão o processo de acesso facilitado para ações no estado, assegurou o banqueiro.

“É uma tragédia sem precedentes, centenas de milhares sem luz, abrigo, água, estradas, estruturas foram afetadas. Mais um desastre, mas nós temos observado isso em toda a América Latina. O BID pode ajudar, além desse pacote de medidas, com conhecimento técnico em projetos que sejam resilientes e com estudos, com propostas, para tentar enfrentar o cenário”, declarou Ilan, que também anunciou a doação de 3 milhões de reais para ajuda humanitária ao estado brasileiro.

Em abril, líderes de 10 Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDBs, na sigla em inglês) anunciaram medidas conjuntas para trabalhar de forma mais eficaz como um sistema e aumentar o impacto e a escala do seu trabalho para enfrentar desafios urgentes de desenvolvimento, Medida está alinhada às prioridades da presidência brasileira do G20, discutidas no grupo de trabalho sobre Arquitetura Financeira Internacional, da Trilha de Finanças.

Em documento, os líderes se comprometeram a ações concretas em cinco áreas críticas, com destaque para a ação conjunta para contra as mudanças climáticas nos temas de adaptação e mitigação, financiamento climático, apoio e melhoria dos sistemas de alerta precoce para catástrofes naturais.

“Há a necessidade de aumentar o financiamento climático para projetos resilientes, que tem dois aspectos: a infraestrutura física e também financeira. Por exemplo, estamos desenvolvendo um grupo de instrumentos e, se ocorrer um desastre, você pode retirar imediatamente os recursos que já estavam disponíveis sem ter que pagar uma taxa. Tem vários instrumentos financeiros na ideia de aumentar o financiamento climático e canalizar mais para adaptação para a resiliência”, concluiu Goldfajn.

O BID é presidente dos bancos multilaterais de desenvolvimento da região e participa ativamente das ações da presidência brasileira do G20, por meio da Força-Tarefa de Combate à Fome e à Pobreza e na Trilha de Finanças, nas ações para a reforma das instituições de governança e financeiras globais.

