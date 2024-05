Rio Grande do Sul Doações internacionais ao Rio Grande do Sul serão isentas de impostos

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além de não pagarem tributos, os produtos vindos do exterior terão tratamento expresso na alfândega, agilizando o processo de liberação Foto: Cesar Lopes/PMPA . (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As doações internacionais ao Rio Grande do Sul estão isentas de impostos, por determinação da Receita Federal. Além de não pagarem tributos, os produtos vindos do exterior terão tratamento expresso na alfândega, agilizando o processo de liberação.

O doador, seja ele pessoa física ou jurídica, precisa apenas levar os bens a uma transportadora de sua preferência (aérea, terrestre, fluvial ou marítima) e indicar como destinatário da doação o Estado do Rio Grande do Sul, um dos municípios afetados ou suas autarquias e fundações.

As doações poderão ser despachadas por meio de Declaração Simplificada de Importação em papel (DSI formulário), Declaração Simplificada de Importação e Declaração de Importação.

Mesmo com os trâmites feitos de forma simplificada, estas operações estarão sujeitas a todos os controles realizados pela Receita Federal e demais órgãos de comércio exterior. As mercadorias, porém, terão liberação rápida.

O governo do Estado também disponibilizou canais para doações financeiras originárias do exterior. Os dados são os seguintes:

Zona do Euro

Banco Standard Chartered

Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do Dólar

Banco Standard Chartered

Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/doacoes-internacionais-ao-rio-grande-do-sul-serao-isentas-de-impostos/

Doações internacionais ao Rio Grande do Sul serão isentas de impostos

2024-05-14