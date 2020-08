Mais de 25 milhões de casos de coronavírus foram registrados no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins até este domingo (30). Ao todo, 25.039.694 pessoas foram infectadas e 843.243 morreram em função da doença.

Somente Brasil e os Estados Unidos têm quatro em cada dez infecções pelo coronavírus.

Conforme a Johns Hopkins, os Estados Unidos possuem 5.962.057 casos, seguidos pelo Brasil, com 3.846.153, depois pela Índia, com 3.542.733, Rússia, com 987.470, e Peru, com 639.435. São os cinco países com mais casos da doença no mundo. Há registros de coronavírus em pelo menos 188 países.

Influenza

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) o número de casos de coronavírus é cinco vezes maior que o total de casos graves de influenza registrados anualmente no mundo.

Conforme a organização, durante uma epidemia sazonal de influenza, cerca de 5% a 15% da população é infectada, resultando em aproximadamente 3 a 5 milhões de casos graves por ano e de 250 a 500 mil mortes no mundo, principalmente entre idosos e portadores de doenças crônicas.

Recuperados de Covid-19

O número de recuperados do coronavírus no mundo é de 16.448.853. O Brasil está em primeiro lugar com 3.202.185 recuperados, seguidos pela Índia, com 2.713.933, Estados Unidos, com 2.140.614, Rússia, com 804.941, e África do Sul, com 536.694.

O mapa da universidade ainda permite verificar outros dados, como casos ativos, incidência, fatalidades, entre outras informações, em especial em relação aos Estados Unidos.