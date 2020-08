A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o condutor de uma caminhonete por tráfico de 82 quilos de maconha na noite deste sábado (29), na BR 480 em Erechim.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os agentes federais abordaram uma Montana, com placas do Paraná, que circulava pela rodovia. No veículo estava um paranaense de 34 anos.

Os policiais realizaram fiscalização minuciosa no veículo e constataram indícios de adulteração na carroceria. Foi realizada a desmontagem do compartimento e, no seu interior, encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 82 quilos. O condutor, natural de Foz do Iguaçu/PR, disse aos policiais que trazia a droga da fronteira com o Paraguai e entregaria em Erechim, onde seria pago pelo transporte.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados para registro do flagrante na área judiciária.