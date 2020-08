Não tem folga no fim de semana: Comando Militar do Sul nas obras da BR-116

Quem circulou pela rodovia BR-116 que liga Porto Alegre a Pelotas, observou o trabalho integrado entre o Ministério da Infraestrutura, e o Ministério da Defesa. As obras de duplicação da BR 116 no Rio Grande do Sul continuam. O Exército nunca para! Em Barra do Ribeiro/RS. No sábado e domingo o 1º Batalhão Ferroviário (Lages/SC) seguiu firme na “linha de frente”, duplicando a BR 116 trecho Guaíba-Tapes. Agora,a obra encontra-se na fase de aplicação da 3ª camada de concreto asfáltico usinado a quente no Km 326.