Saúde Município abre mais 16 leitos para reforçar combate à Covid-19 no Hospital Conceição

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Visita do prefeito (à direita) e do secretário da Saúde (esquerda) marcou abertura. (Foto: Cesar Lopes / PMPA)

Porto Alegre ganhou o reforço de 16 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição para assistência exclusiva a pacientes de Covid-19. As vagas são todas do Sistema Único de Saúde (SUS) e estão em fase final de higienização antes de começarem a receber infectados pelo novo coronavírus ao longo da tarde. Os leitos contam com equipamentos que estavam parados no Hospital Parque Belém e foram remanejados recentemente pela prefeitura. A visita do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, na manhã desta sexta-feira, 26, marcou a abertura do espaço.

Desde o início da pandemia, a administração municipal vem adotando medidas necessárias para frear a velocidade de ocupação das UTIs. De março para cá, foram abertos 152 leitos no SUS para atender exclusivamente aos casos do novo vírus. Para aumentar a capacidade instalada de 89 leitos de terapia intensiva, a rede conta com acréscimo de 63 novos leitos que vão estar disponíveis ainda em junho: 20 no Hospital de Clínicas, outros 15 no Grupo Hospitalar Conceição e 28 em parceria com a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com o prefeito, a crise também é uma oportunidade de melhorar o sistema de saúde e deixar um legado à Capital. Segundo Marchezan, a ampliação do acolhimento pelo SUS é fruto do trabalho integrado com hospitais públicos e privados para aumentar a eficiência dos serviços.

“O plano de expansão de leitos busca garantir o atendimento aos porto-alegrenses frente ao rápido crescimento de internações nas UTIs”, disse o Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Conforme o secretário de Saúde, o Hospital Conceição tem sido um parceiro fundamental no enfrentamento da pandemia. “Estamos sendo ágeis na tomada de decisões para manter o equilíbrio da rede de saúde, e isso não seria possível sem as instituições parceiras. É importante que a população saiba que não teremos negativa de leitos para quem precisar”, ressalta Stürmer. “Fizemos um esforço dentro da nossa capacidade estrutural para dar uma contribuição relevante ao Município”, acrescenta o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira.

Leitos de enfermaria – Além dos leitos de UTI, também foram abertos 126 novos leitos de enfermaria na Capital desde março. O Hospital Vila Nova ampliou sua estrutura em 66 leitos e o Hospital Independência, em 60. Antes da pandemia, a prefeitura abriu 353 leitos hospitalares, revertendo o cenário de redução do governo passado, quando foram fechados 269 leitos de 2014 a 2016.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde