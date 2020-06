Saúde Brasil bate segundo maior número de novos casos e tem mais 990 mortes

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Foram ainda 46,8 mil novos casos registrados em 24 horas. Foto: Elineuda Meira/Fotos Públicas Foram ainda 46,8 mil novos casos registrados em 24 horas. (Foto: Elineuda Meira/Fotos Públicas) Foto: Elineuda Meira/Fotos Públicas

Com mais 990 mortes computadas nas últimas 24 horas, o Brasil atingiu a marca de 55.961 vítimas do novo coronavírus (Sars-CoV-2) desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (26).

A taxa de letalidade teve uma leve redução de 4,5% para 4,4% e o índice de mortalidade ficou estável em 26,6 pessoas para cada 100 mil habitantes. O número de vítimas também foi o primeiro da semana com menos de mil óbitos.

O País ainda atingiu a segunda maior marca de novos casos registrados em um dia até esta sexta, com 46.860 infecções confirmadas. Com isso, o Brasil chegou aos 1.274.974 contaminados pela doença desde fevereiro e elevou consideravelmente os casos a cada 100 mil habitantes: são 606,7 contra os 584,4 registrados na quarta.

O recorde de registros foi atingido no dia 19 de junho, quando teve 54.771 notificações. No entanto, os dados desse dia sofreram com um problema nos números computados em São Paulo.

O estado paulista, por sua vez, continua sendo o maior em valores absolutos: são 258.508 confirmados com o vírus e 13.966 mortes pela covid-19. Rio de Janeiro – 108.497 e 9.587 – e Ceará 104.422 e 5.920 – vem na sequência.

A taxa de letalidade no Rio de Janeiro segue sendo a mais alta do país, em 8,8%, seguida por Pernambuco, em 8,3%, e Ceará 5,7%.

