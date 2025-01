Rio Grande do Sul Municípios do Rio Grande do Sul ainda podem se inscrever no programa Mãe Gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa promove a distribuição de kits com itens essenciais para recém-nascidos a gestantes em situação de vulnerabilidade social Foto: Reprodução promove a distribuição de kits com itens essenciais para recém-nascidos a gestantes em situação de vulnerabilidade social (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os municípios gaúchos interessados ainda podem realizar a adesão ao programa Mãe Gaúcha em 2025. A iniciativa é coordenada pela Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) e promove a distribuição de kits com itens essenciais para recém-nascidos a gestantes em situação de vulnerabilidade social de cidades que se habilitem no edital do programa.

Para se inscreverem, os municípios devem enviar um Termo de Adesão, assinado pelo prefeito, juntamente dos demais documentos indicados no edital, para o e-mail maegaucha@social.rs.gov.br. Até o momento, 180 municípios já aderiram ao programa.

Lançado no início de 2024, o Mãe Gaúcha beneficia gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e que recebam o benefício do Bolsa Família (ou que estejam aguardando o deferimento da inscrição no programa). Além disso, as gestantes precisam estar com o pré-natal em dia.

Cada kit é composto por peças essenciais para os primeiros meses do bebê – como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes e meias, além de uma bolsa maternidade. O Mãe Gaúcha já soma mais de 28 mil kits entregues desde seu lançamento.

A distribuição dos kits às prefeituras é baseada no número de gestantes no CadÚnico que residem no município e que atendem aos requisitos do programa. Compete às prefeituras a entrega dos kits diretamente às beneficiárias.

Próximas entregas

Estão previstas para janeiro e fevereiro as primeiras entregas de 2025 dos kits do Mãe Gaúcha às prefeituras. As ações ocorrem de forma regionalizada e devem beneficiar 150 municípios. No total, serão distribuídas 4.442 unidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/municipios-do-rio-grande-do-sul-ainda-podem-se-inscrever-no-programa-mae-gaucha/

Municípios do Rio Grande do Sul ainda podem se inscrever no programa Mãe Gaúcha

2025-01-07