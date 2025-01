Rio Grande do Sul Balada Segura realiza ações educativas e de fiscalização no Litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

O objetivo é sensibilizar as pessoas em um momento que estão descontraídas e abertas a mensagens de segurança no trânsito Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O DetranRS promoveu mais uma ação educativa da Balada Segura, em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, nesta terça-feira (07). Servidores da Balada Segura aproveitam o movimento nas praias dos litorais Norte e Sul para conversar com os veranistas. O objetivo é sensibilizar as pessoas em um momento que estão descontraídas e abertas a mensagens de segurança no trânsito, em especial o risco de dirigir depois de beber.

Nesta quarta-feira (08) serão mais duas ações: em Torres e em Arroio do Sal. E, na sexta-feira (10) em Xangri-lá. Quem estiver aproveitando o dia na beira-mar poderá conhecer (e testar) como funciona o etilômetro, além de tirar todas as dúvidas sobre a legislação de trânsito e os efeitos do álcool no organismo que afetam a capacidade de conduzir.

Nas semanas do Natal e Ano-Novo foram realizadas ações educativas em Tramandaí e Imbé. E, no dia 21, na abertura da Operação Verão Total em Cidreira. A estimativa é que mais de 600 pessoas tenham sido alcançadas.

Fiscalização

Para aqueles motoristas que não se sensibilizam com a mensagem, a Balada Segura também está agindo com as equipes de fiscalização. Já foram realizadas 18 blitze desde o lançamento até o último domingo (05). O objetivo com a fiscalização é retirar de circulação aqueles motoristas que podem representar risco à segurança das outras pessoas, além de si mesmos.

O número de abordagens passa de 2 mil nesta Operação Verão Total 2024/2025. Cinco pessoas foram flagradas com teste positivo e outras 164 recusaram-se a fazer o teste. O balanço inicial aponta um índice de alcoolemia (testes mais recusas em relação ao número de abordagens) de 8,40%, ligeiramente superior ao índice da temporada 2023/2024, que foi de 5,82%. Foram registradas, ainda, 727 autuações por infrações diversas e 61 veículos irregulares foram recolhidos.

2025-01-07