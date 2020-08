Cerca de cem municípios beneficiados na área da agricultura pela Consulta Popular 2019/2020 receberão R$ 6.807.575,07 do governo do Rio Grande do Sul.

Estão contemplados projetos de desenvolvimento da agropecuária; apoio à implantação e qualificação da agroindústria familiar; fomento à produção, comercialização e ao consumo regional; apoio à cadeia produtiva do leite e da pecuária de corte; fortalecimento e fomento à produção, industrialização e comercialização da agricultura familiar; programa de apoio à agricultura familiar e associativa para a produção sustentável com ênfase no jovem produtor; entre outros.

Segundo o secretário da Agricultura, Covatti Filho, a pasta está empenhada em estimular o desenvolvimento social e econômico do Estado por meio dos projetos e programas oferecidos. “Por isso, auxiliamos os produtores rurais na busca constante do aumento da produtividade e comercialização de seus produtos, a partir da Consulta Popular”, afirmou.

Clique aqui e acesse a lista de municípios beneficiados e os valores correspondentes.