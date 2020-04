Notas Mundo Municípios japoneses oferecem máscaras em troca de doações

23 de abril de 2020

No Japão, as prefeituras costumam enviar um pedaço de carne, ou de atum, em agradecimento às doações feitas pela população, mas, nesta época de pandemia, os presentes mais cobiçados são as máscaras cirúrgicas. Muitos japoneses começaram a doar até 7.000 ienes (60 euros) para receber “de presente” máscaras laváveis de tecido produzidas localmente.

