Notas Mundo Obra de Banksy em cidade inglesa ganha máscara facial contra coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

A obra de Banksy “Garota com o Tímpano Perfurado” foi atualizada para a era do coronavírus com a adição de uma máscara cirúrgica azul. O mural, uma paródia de “Moça com Brinco de Pérola” do artista holandês Johannes Vermeer, mas com um alarme de segurança substituindo a pérola, foi pintado em um edifício na cidade de Bristol, no oeste da Inglaterra, em 2014.

