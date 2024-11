Porto Alegre Museu de Arte de Porto Alegre abre nova exposição neste sábado

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Instituição está localizada na antiga sede da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Localizado na antiga sede da prefeitura, a poucos metros do Mercado Público (Centro Histórico), o Museu de Arte de Porto Alegre abre às 10h deste sábado (23) uma nova exposição: “Superfícies: da Rigidez à Flexibilidade”, de Leonardo Loureiro. A visitação prosseguirá até 14 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (9h-17h), com entrada franca.

O arquiteto Luís Chico Vargas – curador mostra – selecionou obras realizadas pelo autor entre 2014 e 2020, compondo um conjunto de objetos tridimensionais que exploram, em superfícies rígidas e flexíveis, aspectos como relevo, repetição, movimento, tensão e equilíbrio, tendo como ponto de partida molduras fatiadas.

Muitas destas obras prescindem de base, podendo ser expostas diretamente no chão, integradas ao espaço expositivo. O texto de divulgação salienta:

“(…) Possuem grandes e médias dimensões, sendo flexíveis e moldáveis ao ambiente, com variações indefinidas, onde a flexibilidade e as torções são proporcionadas através do arame. Assim as formas mudam a cada exposição, despertando no expectador o desejo de tocar e de interagir com os objetos”.

Leonardo Loureiro é mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui obras nos acervos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de Caxias do Sul (UCS), além de coleções particulares.

Em sua trajetória constam também participações no 19º Salão Artes da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, exposições coletivas no Macrs, Margs, Ufrgs, Espaço dos Correios em Porto Alegre e individuais na Galeria do Dmae e no Memorial Luís Carlos Prestes, além do Centro Municipal de Cultura de Gramado e da UCS.

Teatro Túlio Piva

A orquestra infanto-juvenil Sons do Morro, do Morro da Cruz (Zona Leste), realizará na próxima quinta-feira (28) o concerto “Cata-Vento”. O local definido é o Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, bairro Cidade Baixa). A entrada é franca.

Resultado de um projeto de educação musical desenvolvido desde 2015 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Judith Macedo de Araújo, a apresentação terá duas sessões: às 15h para alunos de escolas públicas e às 19h para o público em geral.

O repertório é focado na música brasileira, com uma combinação de tambores, flautas e violões com instrumentos construídos em aula, canos de PVC, chaves e outras fontes sonoras. No resultado está um diálogo entre o popular e o erudito.

A iniciativa reúne crianças, adolescentes e jovens com idades entre 8 e 19 anos. Na regência está a professora Michelle Cavalcanti. Conforme a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMSec), o evento “traz a versatilidade de um trabalho musical eclético e pesquisador, por meio do qual o grupo faz um passeio pelo universo musical”.

(Marcello Campos)

2024-11-21