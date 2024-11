Rio Grande do Sul Cratera na Freeway: após cinco dias, trânsito volta a fluir normalmente

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Retomada demandou trabalho intensivo em trecho próximo a Glorinha. (Foto: Reprodução)

O tráfego de veículos no quilômetro 46 da Freeway (BR-290), próximo à cidade de Glorinha (Litoral Norte), está totalmente liberado desde as 18h dessa quinta-feira (21) e o trânsito fui normalmente. Segundo a concessionária CCR ViaSul, a retomada foi possível graças a obras emergenciais para recuperação do asfalto que cedeu no domingo (17) devido a erosão, gerando cratera que colocava em risco a segurança mo trecho.

“Desde então, as equipes atuaram de forma ininterrupta, 24 horas por dia, em ações de escavação, concretagem, reaterro, pavimentação e sinalização”, ressalta a empresa. “Todas essas ações duraram cinco dias, envolvendo mais de 40 trabalhadores, com o auxílio de 12 caminhões de serviço, três retroescavadeiras grandes e uma pequena.”

Mais informações podem ser obtidas por meio do “Disque CCR ViaSul” – o número é 0-800-000-02-90. O atendimento também é disponibilizado pelo whatsapp (51) 3303-3858.

Vagas para o veraneio

A CCR ViaSul também informou a abertura de mais de 100 vagas de emprego temporário durante o período da “Operação Verão Total” do governo gaúcho (dezembro a março). São oportunidades de trabalho ao longo de todo o trecho sob administração da concessionária nas rodovias Freeway (Porto Alegre a Osório) BR-101 (Osório a Torres) e BR-386 (Canoas a Carazinho). Confira as funções:

– Operador de pedágio: ter Ensino Fundamental completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário para trabalhar em regime de escala. Incumbência: controle da praça de pedágio, conferência de caixa, atendimentos a veículos nas faixas manuais, automáticas, semiautomáticas e auxiliares, realização de pesquisas com usuários, vendas de cupons quando em caso de fila de espera, apoio na sinalização de ocorrências na praça.

– Operador de tráfego: ter Ensino Fundamental completo, experiência como motoristas e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D”. Incumbência: condução de viatura (guincho leve, pesado ou caminhão boiadeiro), atendimento a clientes da rodovia, transporte de animais ou material pesado, remoção de veículos leves e pesados, colocação e retirada de sinalização durante os atendimentos.

O início de atuação está previsto para dezembro. Antes, porém, é necessário que esses profissionais passem por treinamento específico. Para envio de currículo ou pedido de informações adicionais, o interessado deve entrar em contato pelo whatsapp (51) 3303-3858. O site é grupoccr.com.br.

(Marcello Campos)

