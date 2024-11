Inter Fora de casa, Inter vence o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Wesley marcou para o Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter derrotou fora de casa o Vasco por 1 a 0, na noite dessa quinta-feira (21), com gol de Wesley. O Colorado se mantém em quinto lugar na tabela (62 pontos), dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América e com 15 jogos de invencibilidade (11 vitórias e quatro empates). No domingo (24), às 16h, a equipe sob o comando de Roger Machado receberá o Bragantino no estádio Beira-Rio.

Em uma partida muito equilibrada, com oportunidades de lado a lado, o Vasco até pressionou mas praticamente não criou chances claras de gol no primeiro tempo. A única oportunidade foi com Mateus Carvalho, aos 30 minutos: o volante recebeu uma boa bola de Payet e chutou. O desvio na zaga atrapalhou Rochet e fez com que Renê salvasse em cima da linha.

Na segunda etapa, o Inter começou a gostar do jogo. Logo aos 11 minutos, Borré ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino fez um milagre para evitar que o adversário abrisse o placar. Na sequência, aos 19 minutos, o Inter roubou a bola de Emerson Rodríguez. Após bate-rebate, Wesley emendou um chute de fora da área no canto direito sem chances para Léo Jardim.

Após o gol colorado, o técnico vascaíno Rafael Paiva tentou algumas substituições. Ao colocar Coutinho e Hugo Moura em campo, substituindo Payet e Galdames, passou a ser chamado de “burro” pela torcida vascaína. Com a derrota, o time cruzmaltino ocupa o 10º lugar na tabela, com 43 pontos.

Ficha técnica

– Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodriguez), João Victor, Léo, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames (Hugo Moura), Payet (Coutinho); Maxime Dominguez (Rayan), Leandrinho (Emerson Rodríguez), Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

– Inter: Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão, Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luís Otávio), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick, Wesley (Wanderson); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, com assistência de Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

Próximos jogos

Depois do confronto de domingo contra o Bragantino, o Inter terá pela frente mais três compromissos no Brasileirão. Os adversários serão o Flamengo, o Botafogo e o Fortaleza – todos atualmente dentro do G4.

A partida contra o Rubronegro carioca será disputada no Maracanã, dia 1º de dezembro (domingo). Já o Alvirubro vem a Porto Alegre no dia 4 (quarta-feira), ao passo que a equipe cearense jogará em casa, dia 8 de dezembro (domingo), pela última rodada.

2024-11-21