Notas Brasil Museu do Amanhã leva projeto itinerante ao Maranhão e Pará

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Pela primeira vez, uma exposição promovida pelo Museu do Amanhã e Instituto de Desenvolvimento e Gestão vai ser apresentada em outras cidades. A exposição Fruturos – Tempos Amazônicos, será apresentada em São Luís (MA), desta quarta (27) a 30 de maio. Depois seguirá para as cidades de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Belém, no Estado do Pará.

