Geral Museu Madame Tussaud de Berlim coloca a estátua de Trump no lixo antes da eleição nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estátua do ex-astro de televisão e presidente dos EUA Donald Trump foi para uma caçamba de lixo. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O museu de cera Madame Tussaud de Berlim (Alemanha) colocou sua estátua do ex-astro de televisão e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma caçamba de lixo na última sexta-feira (30), uma ação que parece refletir suas expectativas a respeito da eleição presidencial norte-americana desta terça-feira (3).

No que pareceu um insulto calculado adicional, a estátua de seu antecessor e nêmesis, Barack Obama – que tinha a chanceler alemã, Angela Merkel, entre suas maiores aliadas – continuou em seu lugar.

“A atividade é de caráter mais simbólico antes das eleições nos Estados Unidos”, disse a gerente de marketing do museu, Orkide Yalcindag. “Nós aqui do Madame Tussaud de Berlim removemos a imagem de cera de Donald Trump como uma medida preparatória.”

O republicano Trump aparece atrás de seu adversário democrata, Joe Biden, em pesquisas de opinião nacionais há meses, particularmente por causa da desaprovação generalizada à maneira como ele lida com a pandemia de coronavírus que assola a Europa e os EUA, mas pesquisas recentes o mostram ganhando terreno em alguns Estados cruciais.

A exibição do Madame Tussaud inclui ex-presidentes dos EUA, por isso Trump e sua caçamba devem voltar sem muita demora, independentemente do desfecho da votação.

Fronteira do México

Manifestantes queimaram uma imagem de Donald Trump na fronteira do México com os Estados Unidos e condenaram as políticas de imigração do presidente dos EUA, pedindo aos eleitores que o tirem do cargo nesta terça-feira.

Algumas dezenas de ativistas marcharam em direção à cerca da praia que separa o México dos Estados Unidos na cidade fronteiriça de Tijuana no sábado, gritando “Trump, não vamos pagar por seu muro”, e depois atearam fogo em uma imagem, vestida com terno e gravata, representando o mandatário norte-americano.

“Estamos lançando um chamado para que digam não a Trump e sim à esperança. Já nos prometeram uma reforma humanitária nos serviços de imigração por parte de Biden, e vamos observar para que cumpram as promessas desta vez”, disse Hugo Castro, um mexicano com cidadania norte-americana.

O republicano Trump, que enfrenta seu oponente democrata Joe Biden nas urnas, busca a reeleição como presidente quatro anos depois de ter conquistado o cargo prometendo impedir a imigração ilegal vinda do México, que ele acusou de enviar estupradores e assassinos para o norte. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral