Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

A musicoterapia também pode ser uma estratégia terapêutica para ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão Foto: AMTRS/Divulgação

O musicoterapeuta é um profissional que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerando experiências sociais e afetivas por meio da música. Nas enchentes de maio, a Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul (AMTRS) teve um papel importante no atendimento aos desabrigados por meio do SOS ENCHENTES RS_Musicoterapia, uma iniciativa das musicoterapeutas Natália Magalhães e Graziela Pires, com apoio da AMTRS e da União Brasileira das Associações de Musicoterapia (UBAM).

A musicoterapia pode ser uma estratégia terapêutica para ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão e auxiliar na recuperação da saúde de pessoas com transtornos mentais e pacientes oncológicos. A música pode ajudar a expressar emoções, melhorar o bem-estar e contribuir para a resolução de questões emocionais.

A AMTRS reforça a importância da terapia para pessoas com câncer. “A musicoterapia tem objetivos terapêuticos, ajudando o cliente a melhorar e desenvolver as suas habilidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Desenvolve potenciais e restabelece funções do indivíduo para que ele obtenha melhor qualidade de vida, seja pela prevenção, reabilitação ou tratamento de suas disfunções”, afirma Graziela Pires, presidente da AMTRS.

A musicoterapia é indicada para crianças, jovens, adultos ou idosos, com ou sem transtornos ou atrasos no desenvolvimento, e não exige que o paciente saiba tocar algum instrumento ou cantar. Para pessoas com câncer em tratamento paliativo, a musicoterapia também é indicada. Sabe-se que o manejo da dor em cuidados paliativos é muito desafiador. Embora os pacientes desejem ter sua dor controlada, eles também esperam por lucidez e boa qualidade de vida, bem como um senso de controle sobre suas vidas.

Na musicoterapia, trabalha-se com a promoção da saúde pelo fazer musical. “A musicoterapia pode auxiliar no desenvolvimento de várias demandas clínicas, desde bebês a idosos, onde o musicoterapeuta engaja no fazer musical, estimulando a criatividade no acesso a sua musicalidade para restabelecer a qualidade de vida, benefícios emocionais e de saúde, ativando memórias e atuando no desenvolvimento global deste indivíduo” afirma Carolina Veloso, vice-presidente AMTRS.

Outro grupo que tem se beneficiado muito da musicoterapia é o de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). As evidências têm mostrado que o processo musicoterapêutico ajuda a desenvolver habilidades cognitivas, sociais, emocionais, bem como expandir a sua criatividade e musicalidade, o que beneficiará a criança em todas as suas formas de comunicação e autoexpressão.

Durante as sessões em grupo ou individuais, os pacientes melhoram as relações sociais, trabalham a expressão corporal e coordenação motora. A exploração de sons e ritmos desenvolvem a capacidade de comunicação verbal, não verbal e musical. A prática também estimula a memória e desenvolve a autoestima.

Conheça outros benefícios da musicoterapia:

– A música ajuda a reduzir a pressão sanguínea e melhora a frequência cardíaca, diminuindo os níveis de estresse

– Melhora do humor e da memória

– Diminuição de sintomas de ansiedade e depressão

– Estimula a atenção e concentração

– Potencializa relações sociais e familiares prazerosas

2024-09-28