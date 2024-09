Política Grupo interministerial avaliará os impactos de apostas sobre a saúde mental dos brasileiros

28 de setembro de 2024

O objetivo é sugerir medidas para atenuar os efeitos do vício em jogos eletrônicos sobre os apostadores.

Um grupo interministerial será criado nos próximos dias pelo governo federal para avaliar os impactos das apostas eletrônicas sobre a saúde mental dos apostadores, revelou o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena.

O secretário disse que o grupo reunirá as pastas da Saúde e da Fazenda, podendo ter a participação do Ministério do Esporte. “Nossa relação com o Ministério da Saúde é uma relação bastante intensa e deve culminar com a assinatura de uma portaria interministerial, criando um grupo junto com o Ministério da Saúde. É possível que participem outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Esporte, e talvez haja até convite a outras pastas”, declarou Dudena.

Segundo ele, a ideia é que a Secretaria de Atenção Secundária do Ministério da Saúde, órgão encarregado de políticas para a saúde mental, trace um diagnóstico e sugira medidas para atenuar os efeitos do vício em jogos eletrônicos sobre os apostadores. Outras secretarias do ministério poderão atuar na força-tarefa.

“A ideia original era fazer um grupo de trabalho que envolvesse a Secretaria de Atenção Secundária, que é a que cuida da saúde mental, mas, possivelmente, haverá o envolvimento de outras secretarias do Ministério da Saúde também. Sabemos que ainda há passos, e é importante que se intensifiquem essas relações e essas interações com o Ministério da Saúde”, comentou o secretário de Prêmios e Apostas.

