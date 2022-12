Mundo Musk tira live do Twitter do ar após suspender contas de jornalistas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Atitude ocorreu após o empresário ter sido questionado ao vivo sobre a suspensão de contas de jornalistas que escrevem sobre ele Foto: Divulgação após ter sido questionado ao vivo sobre a suspensão de contas de jornalistas que escrevem sobre ele, informou a agência de notícias Bloomberg. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O dono do Twitter, Elon Musk, tirou o Twitter Spaces do ar na quinta-feira (15) após ter sido questionado ao vivo sobre a suspensão de contas de jornalistas que escrevem sobre ele, informou a agência de notícias Bloomberg. A ferramenta, que permite a criação de salas de bate-papo por áudio, foi usada por alguns jornalistas na noite de quinta para discutir a suspensão de repórteres da plataforma. O bilionário alega que eles estariam compartilhando os seus dados de localização em tempo real.

Musk entrou nessa live e, logo depois de ser questionado sobre a suspensão, tirou o Twitter Spaces do ar. A justificativa do bilionário foi de que a empresa está consertando um bug no serviço.

Discussão

A sessão no Twitter Spaces foi aberta pela repórter do BuzzFeed News Katie Notopoulos e foi acompanhada por Drew Harwell, do Washington Post, e Matt Binder, do Mashable, dois dos repórteres suspensos. Os tuítes deles não estavam mais disponíveis, mas, ainda assim, podiam falar no Twitter Spaces.

Musk entrou na live para dizer que qualquer um que divulgasse dados sobre a localização de um usuário seria suspenso da plataforma. Os jornalistas responderam que não haviam postado nenhum dado em tempo real, como ele alegou, mas, a essa altura, o bilionário já havia deixado a ligação. A conversa teve mais 40 mil ouvintes em seu pico.

Twitter Spaces

O Twitter Spaces caiu enquanto a sessão de Notopoulos ainda estava em andamento, desconectando todos, disse ela em um tuíte posterior. Nenhuma gravação ou informação sobre essa sessão está disponível no Twitter agora, concluiu a Bloomberg.

Já Musk afirmou que a empresa estaria consertando um antigo bug no serviço e que provavelmente ele estaria de volta no fim da noite desta sexta-feira.

