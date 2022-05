Economia Musk no Brasil: CEOs fizeram até selfie, mas reclamaram de “conversa fiada”

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Elon Musk entre o presidente Bolsonaro e o empresário André Esteves em almoço em São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação Elon Musk entre o presidente Bolsonaro e o empresário André Esteves em almoço em São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A promessa era um evento no interior de São Paulo para falar sobre Amazônia conectada, proteção e educação. Mas pouca coisa aconteceu na prática, segundo o relato de executivos do setor. Os presidentes das teles foram convidados pelo Ministério das Comunicações há cerca de dez dias para o evento com o homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk, dono da empresa Starlink.

Com dois dias de antecedência, receberam um adendo. Na última versão do convite apareceu o aviso: “além da presença do ministro de Estado das Comunicações, Fábio Faria, está confirmada a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, portanto, pedimos a gentileza de chegar com uma hora de antecedência”.

Não foi a única descoberta de última hora. Embora o evento para falar de satélite tivesse o tema conectividade da Amazônia, só Musk teve espaço, o que incomodou parte dos CEOs. Isso porque das outras empresas que oferecem o serviço, apenas o grupo América Móvel, dono da Claro, que tem a StarOne (satélite que era da Embratel), participou.

Houve queixas ainda em relação à falta de efeitos práticos. Nas palavras de um executivo, foi “um grande evento de publicidade”. Outro deles classificou o convescote como “uma ideia de jerico”. E o almoço foi mais elogiado pelo menu, com filé mignon e tiramissú, do que pelo teor das conversas: “foi só comida e conversa fiada”, definiu um dos presentes, que disse ter visto poucas trocas verdadeiras e “debates genéricos” sobre a importância da tecnologia.

Mas a ciumeira, o azedume e a falta de um debate mais substancial não impediram que executivos de grandes empresas guardassem uma lembrança da reunião com o homem mais rico do mundo. Muitos executivos gravaram o momento com seus celulares e fizeram selfies com o bilionário. E sobraram até comentários sobre a altura de Musk (1,88m), um desafio ao bom enquadramento.

A presença ostensiva de executivos do BTG chamou a atenção. Musk almoçou entre Bolsonaro e o banqueiro André Esteves. Fundos do BTG compraram metade da empresa de fibra óptica da Oi, a InfraCo, o que gerou expectativa em relação às intenções do banco com a vinda de Musk.

A empresa de satélite do bilionário tem autorização para operar no Brasil e pretende oferecer internet em áreas rurais a partir de meados deste ano nas regiões Sul e Sudeste.

No almoço, entre os presidentes das teles, somente Rodrigo Abreu, que comanda a Oi, permaneceu. Um dos presentes decidiu ir embora e resumiu sua participação: “vim ver e ser visto por uma questão de cortesia com o Ministério das Comunicações”.

Tentativa de selfie frustrada

Durante o encontro, Musk se reuniu com um grupo de 13 grandes empresários, dos mais variados setores da economia. Mas teve quem ficou de fora do encontro.

O empresário Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do presidente Bolsonaro, tentou faturar uma selfie com o bilionário.

O empresário não constava na lista oficial de empresários elaborada pelo banqueiro André Esteves em conjunto com o Ministro das Comunicações.

No meio da manhã, porém, Hang anunciou que estaria a caminho do evento num tuíte: “Hoje vou conhecer uma pessoa muito importante. Quem você acha que é?” E terminou a postagem com um emoji de um foguete — uma referência ao bilionário que é dono da Space X, empresa de foguetes que organiza missões espaciais e que tem pretensões de colonizar Marte.

Mais discreto que o habitual, Hang chegou a se postar em frente à porta da sala onde Musk se reunia com os CEOs das empresas de telefonia. Mas a saída do bilionário foi tumultuada e não houve tempo para cumprimentos ou selfies.

Veja a lista dos empresários que se reuniram com Musk:

1. André Esteves – BTG Pactual

2. Alberto Leite – FS

3. Ricardo Faria – Granja Faria

4. Zeco Auriemo – Grupo JHSF

5. Flávio Rocha – Riachuelo

6. Carlos Sanchez – EMS

7. Rubens Ometto – Cosan

8. Rubens Menin – MRV e banco Inter

9. Carlos Fonseca – Galápagos

10. Rodrigo Abreu – Oi

11. José Félix – Claro

12. Pietro Labriola – TIM

13. Alberto Griselli – TIM Brasil.

