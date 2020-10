Nesta quinta-feira (22), o Inter encara a Universidad Católica pela última rodada da fase de grupos da Libertadores em busca do carimbo da classificação para a fase de mata-mata. O colorado é o vice-líder do Grupo E, com oito ponto, dois atrás do Grêmio, com dez. Depende só de si para classificar e, se vencer e o rival tropeçar, pode até assumir a liderança.

Para a partida, Eduardo Coudet poderá até contar com o retorno de Musto e Heitor. Os dois retornaram aos treinos e já trabalham com a equipe. O lateral-direito havia apresentado um desconforto na coxa direita na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Já o volante, passou por tratamento de uma lesão no quadril, precisando ser avaliado semanalmente.