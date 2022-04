Porto Alegre Mutirão de limpeza é realizado no Complexo Cultural do Porto Seco antes dos desfiles do carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A região é alvo frequente de descarte irregular de lixo Foto: Jadir Rodrigues/DMLU A região é alvo frequente de descarte irregular de lixo. (Foto: Jadir Rodrigues/DMLU) Foto: Jadir Rodrigues/DMLU

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará um mutirão, no domingo (1º), para limpar o entorno do Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

A ação faz parte dos preparativos para os desfiles de carnaval das escolas de samba da Capital, que ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de maio.

O serviço será executado por oito garis com o auxílio de seis caminhões-caçamba e uma retroescavadeira. A região é alvo frequente de descarte irregular de lixo por parte da população, segundo a prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre