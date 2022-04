Porto Alegre Revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central, em Porto Alegre, iniciará após o Dia das Mães

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

A revitalização do Quadrilátero Central representa um investimento de R$ 16 milhões, segundo a prefeitura Foto: PMPA/Divulgação A revitalização do Quadrilátero Central representa um investimento de R$ 16 milhões, segundo a prefeitura. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central, em Porto Alegre, começará após o Dia das Mães. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo na quinta-feira (28), durante a assinatura da ordem de início dos trabalhos.

As obras, que iniciariam nesta sexta-feira (29), foram postergadas por solicitação de empresários dos setores de comércio e serviços. No dia 9 de maio, o canteiro de obras começará a ser montado na avenida Borges de Medeiros, local escolhido levando em consideração critérios como logística, fácil acesso e segurança. A estrutura ficará localizada entre as ruas José Montaury e Andradas. Uma vez finalizado o canteiro de obras, os trabalhos começarão pela rua Otávio Rocha.

“Os transtornos são temporários, e os benefícios serão permanentes. Essa é uma obra não de um governo, mas da cidade, e precisamos ter essa compreensão consolidada entre nós. Existe um custo a enfrentarmos juntos em nome da grande transformação que representará para a área central de Porto Alegre”, disse o prefeito.

Segundo a prefeitura, a revitalização do Quadrilátero Central representa um investimento de R$ 16 milhões em qualificação de espaços públicos. Os recursos são oriundos de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

“A prefeitura pretende renovar aquela que é a região mais movimentada da Capital, com cerca de 300 mil pessoas circulando diariamente. A proposta possui prazo de execução de 18 meses e privilegia o fluxo de pedestres, ampliando calçadas, qualificando travessias, reduzindo barreiras de acessibilidade e melhorando a pavimentação. Estão previstos também a implantação de novo mobiliário urbano, reaproveitamento do calçamento histórico não danificado, melhorias na iluminação pública e ampliação do videomonitoramento”, informou o Executivo municipal.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) substituirá as redes de abastecimento existentes no Quadrilátero Central e trechos de ruas próximas ao perímetro. As atuais tubulações, instaladas nos anos 1970, são de ferro fundido. Elas serão trocadas por redes polietileno de alta densidade.

