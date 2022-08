Porto Alegre Mutirão de limpeza na Cohab Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, ocorre no sábado

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Equipes farão limpeza e plantio sustentável Foto: Léo Contursi/DMLU/PMPA Equipes farão limpeza e plantio sustentável Foto: Léo Contursi/DMLU/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) vai participar do mutirão de limpeza a gente vive, a gente cuida na Cohab Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, no sábado (03), às 10h.

O ponto de encontro será na esquina da avenida Adelino Ferreira Jardim com rua Wolfram Metzler. Estarão presentes representantes da comunidade e demais equipes da administração municipal.

Será feita a limpeza de focos de lixo existentes na avenida Adelino Ferreira Jardim e no chamado Núcleo 18 da Cohab Rubem Berta. Após a limpeza, será feita a capina e roçada da Adelino e também avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, além de vários outros pontos do bairro Rubem Berta.

O roteiro inclui a revitalização de plantios existentes na rua Professor Augusto Osvaldo Thiesen e um Plantio Urbano Sustentável no Núcleo 18, com instalação de uma floreira grande com 1 metro quadrado. Cerca de 40 garis participarão da ação com o auxílio de três caminhões-cabamba.

A atividade também será uma oportunidade para orientação da população sobre separação de resíduos, coleta seletiva, ecopontos e tudo que envolve a conservação e limpeza dos espaços públicos. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU estará presente distribuindo folderes sobre os tipos de coletas e esclarecendo dúvidas sobre a correta segregação dos materiais.

O DMLU faz a limpeza diária dos focos de descarte irregular de resíduos na avenida Adelino Ferreira Jardim. Por semana são retiradas em torno de 10 toneladas de resíduos desta via. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A gente vive, a gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses.

