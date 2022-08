Porto Alegre Organizada a multivacinação em escolas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Foram imunizadas nesta quarta-feira crianças que estavam com dose da pólio em atraso Foto: Cristine Rochol/PMPA Foram imunizadas nesta quarta-feira crianças que estavam com dose da pólio em atraso Foto: Cristine Rochol/PMPA

Equipes de saúde da prefeitura de Porto Alegre estiveram na escola de educação infantil Pé de Moleque, no bairro Farrapos, nesta quarta-feira (31), com a vacinação contra a poliomielite. Pela manhã, foram imunizadas crianças de até cinco anos incompletos que estavam com a dose em atraso.

A ideia é adequar-se à estratégia proposta na última sexta-feira (26), pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) aos municípios para ampliar os índices de coberturas das doses do calendário básico e de campanhas, como a da Covid-19.

Nesta semana, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) iniciou a orientação das equipes de unidades de saúde para que contatem as escolas das respectivas regiões de abrangência dos serviços.

Para realizar a multivacinação, os pais ou responsáveis das crianças devem estar presentes na aplicação das vacinas de rotina. No caso da dose extra de pólio, a autorização pode ser feita por escrito, bem como a vacinação do público adolescente.

“Organizar uma ação de multivacinação exige uma série de cuidados, como local adequado e refrigeração correta. Por isso, é necessário um tempo para que tudo seja feito com os detalhes que a ação exige”, explica a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer.

Unidade de saúde

A partir do contato com as escolas, a direção deverá informar nome, idade e CPF dos alunos. Com a lista, a unidade de saúde poderá pesquisar a situação vacinal das crianças para programar os imunizantes que levará ao evento. Logo após, será avaliada a melhor data para a ação de multivacinação, informando os pais previamente.

Os pontos de vacinação serão divulgados ao longo da semana pela SMS, conforme a organização das escolas e unidades de saúde, com o objetivo de garantir a segurança na aplicação e o planejamento de uso dos imunobiológicos.

Até o dia 9 de setembro, segue aberta a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças menores de cinco anos e a multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em Porto Alegre, as doses estão disponíveis em 132 unidades de saúde.

