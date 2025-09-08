Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras. Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras. (Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA) Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre realizou uma operação especial nesse domingo (7), na avenida Nossa Senhora Aparecida e no beco Recanto do Chimarrão, localizados no bairro Sarandi. Dos locais, que são alvo de descarte irregular de resíduos, foram removidas cerca de 40 toneladas de materiais.

Uma equipe formada por dez garis atuou no mutirão para a retirada dos pontos com acúmulo de sujeira nas localidades. O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que foram definidos plantões nos finais de semana para a retirada de focos.

“Dividimos a operação por setores, o que possibilita uma atuação mais precisa nos pontos críticos da cidade. Nosso foco é agir nos locais onde o problema é recorrente. Estamos fortalecendo as ações de cuidado urbano, mas é essencial que a população colabore para manter a limpeza e a organização dos espaços públicos”, destaca Hundertmarker.

