Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Veículo é flagrado a 145 km/h na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Infração é considerada gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e à suspensão do direito de dirigir.

Foto: Brayan Martins/PMPA
Infração é considerada gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e à suspensão do direito de dirigir. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

Balanço da Operação Radar realizada entre os dias 1º e 7 de setembro pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre mostra que a maior velocidade registrada no período foi de um condutor de automóvel na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul da cidade, a 145 km/h, mais que o dobro da velocidade máxima permitida, de 60 km/h.

Outros veículos conduzidos em alta velocidade também foram flagrados: um carro, também na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a 115 km/h; uma moto na avenida Assis Brasil, no sentido interior–Capital, a 105 km/h; um carro na avenida Salvador França a 107 km/h; outro veículo na avenida Assis Brasil, no sentido Capital–interior, a 104 km/h.

Ao todo, foram realizadas 49 operações com radares portáteis, que resultaram na fiscalização de 16.649 veículos em diferentes ruas e avenidas da cidade. Ao todo, oito dessas abordagens geraram autuações por excesso de velocidade, acima de 100 quilômetros por hora, infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e à suspensão do direito de dirigir.

Os pontos de fiscalização com equipamentos portáteis de medição de velocidade são definidos com base em estudos técnicos. Para dar maior transparência às ações, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEVs) do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) está disponível para consulta no portal EPTC Transparente.

Esses locais também são informados no aplicativo Waze, onde aparecem com o ícone de polícia, a descrição radar móvel e a indicação da velocidade máxima permitida. As localizações e os estudos técnicos também podem ser consultados nos canais oficiais da prefeitura.

