Porto Alegre Porto Alegre sediará conferência internacional sobre tributação ambiental

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento está marcado para o período de 24 a 26 de setembro na UFRGS. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 24 a 26 de setembro, Porto Alegre será palco da 26ª Conferência Global sobre Tributação Ambiental (GCET26), mais importante fórum internacional sobre instrumentos econômicos para enfrentar as mudanças climáticas, proteger o meio ambiente e impulsionar uma transição energética justa. O local escolhido é o campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O evento é direcionado a acadêmicos, gestores públicos ou privados, representantes de organizações internacionais e sociedade em geral. Dentre as pautas de destaque estão a precificação de carbono, justiça fiscal ambiental e financiamento da transição energética, em sintonia com os desafios do Brasil e do mundo.

Compõem a programação palestras, painéis, sessões temáticas, visitas técnicas e apresentações de trabalhos científicos, além de atividades culturais. Para informações adicionais e inscrições deve ser acessado o site gcet26.com.br.

Realizado anualmente desde o ano 2000, o GCET já teve como anfritriãs as cidades de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, Dinamarca, África do Sul, Austrália e Japão. Esta será a primeira vez no Brasil, consolidando o papel estratégico do País no cenário global de debates sobre o tema.

O evento é promovido pelo Environmental Tax Policy Institute, em parceria com o Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental (Ilata), UFRGS e Universidade Federal do Ceará (UFC), com apoio de instituições acadêmicas e governamentais. Em Porto Alegre, a produção está a cargo da empresa Práxis Gestão de Projetos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-sediara-conferencia-internacional-sobre-tributacao-ambiental/

Porto Alegre sediará conferência internacional sobre tributação ambiental

2025-09-08