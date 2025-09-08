Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre sediará conferência internacional sobre tributação ambiental

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Evento está marcado para o período de 24 a 26 de setembro na UFRGS. (Foto: Arquivo/O Sul)

De 24 a 26 de setembro, Porto Alegre será palco da 26ª Conferência Global sobre Tributação Ambiental (GCET26), mais importante fórum internacional sobre instrumentos econômicos para enfrentar as mudanças climáticas, proteger o meio ambiente e impulsionar uma transição energética justa. O local escolhido é o campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O evento é direcionado a acadêmicos, gestores públicos ou privados, representantes de organizações internacionais e sociedade em geral. Dentre as pautas de destaque estão a precificação de carbono, justiça fiscal ambiental e financiamento da transição energética, em sintonia com os desafios do Brasil e do mundo.

Compõem a programação palestras, painéis, sessões temáticas, visitas técnicas e apresentações de trabalhos científicos, além de atividades culturais. Para informações adicionais e inscrições  deve ser acessado o site gcet26.com.br.

Realizado anualmente desde o ano 2000, o GCET já teve como anfritriãs as cidades de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, Dinamarca, África do Sul, Austrália e Japão. Esta será a primeira vez no Brasil, consolidando o papel estratégico do País no cenário global de debates sobre o tema.

O evento é promovido pelo Environmental Tax Policy Institute, em parceria com o Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental (Ilata), UFRGS e Universidade Federal do Ceará (UFC), com apoio de instituições acadêmicas e governamentais. Em Porto Alegre, a produção está a cargo da empresa Práxis Gestão de Projetos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Radar móvel da EPTC flagra veículo a 145 km/h em avenida de Porto Alegre
Veículo é flagrado a 145 km/h na Zona Sul de Porto Alegre
https://www.osul.com.br/porto-alegre-sediara-conferencia-internacional-sobre-tributacao-ambiental/ Porto Alegre sediará conferência internacional sobre tributação ambiental 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Pode te interessar

Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação

Porto Alegre Corpo esquartejado em Porto Alegre: vítima tem identidade revelada pela Polícia

Porto Alegre Em Porto Alegre, sinaleiras de 15 cruzamentos terão dispositivo para detectar avanço de sinal-vermelho

Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre