Terça-feira, 09 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025
Iniciativa integra o Plano de Ação Climática da CapitalFoto: Sérgio Louruz/SMAMUS
Uma “caravela” de cinco metros de largura está instalada na foz do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, para remover poluentes, monitorar parâmetros ambientais, promover oxigenação da água e sequestrar dióxido de carbono (CO₂), a partir da biorremediação por algas nativas.
A iniciativa, parceria da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) com a empresa Heineken, integra o Plano de Ação Climática da Capital, dentro das ações para monitorar a qualidade das águas dos arroios no município e implementar projetos de revitalização das sub-bacias.
O projeto contempla a instalação temporária de estrutura flutuante de biorremediação, denominada caravela, nas proximidades da foz do Dilúvio, pela empresa Infinito Mare, especializada em soluções sustentáveis para ecossistemas aquáticos. A startup é uma das quatro soluções selecionadas a partir do Heineken Floating Bar.
Caravela
Possui dimensões aproximadas de 5 metros de largura por 3,4 metros de profundidade e 3,05 metros de altura, casco em polietileno de alta densidade, telas de malha para crescimento controlado de algas, sistema de iluminação LED alimentado por energia solar e ancoragem projetada para estabilidade e segurança.
Durante sua operação, a biomassa é colhida periodicamente para destinação sustentável, podendo ser convertida em biofertilizantes, biogás ou outros bioprodutos, integrando-se a modelos de economia circular.
A diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini, destaca a oportunidade para o município avaliar iniciativas que utilizam a biorremediação com algas. “A solução da caravela já foi testada em outras capitais e estávamos trabalhando para implementar aqui também, já que há expectativa positiva quanto à eficácia deste tipo de jardim flutuante”.
Equipamento similar foi instalado no Guaíba, próximo ao Pontal Shopping.