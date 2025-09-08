Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Caravela instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, utiliza algas para remover poluentes

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Iniciativa integra o Plano de Ação Climática da Capital

Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS

Uma “caravela” de cinco metros de largura está instalada na foz do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, para remover poluentes, monitorar parâmetros ambientais, promover oxigenação da água e sequestrar dióxido de carbono (CO₂), a partir da biorremediação por algas nativas.

A iniciativa, parceria da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) com a empresa Heineken, integra o Plano de Ação Climática da Capital, dentro das ações para monitorar a qualidade das águas dos arroios no município e implementar projetos de revitalização das sub-bacias.

O projeto contempla a instalação temporária de estrutura flutuante de biorremediação, denominada caravela, nas proximidades da foz do Dilúvio, pela empresa Infinito Mare, especializada em soluções sustentáveis para ecossistemas aquáticos. A startup é uma das quatro soluções selecionadas a partir do Heineken Floating Bar.

Caravela

Possui dimensões aproximadas de 5 metros de largura por 3,4 metros de profundidade e 3,05 metros de altura, casco em polietileno de alta densidade, telas de malha para crescimento controlado de algas, sistema de iluminação LED alimentado por energia solar e ancoragem projetada para estabilidade e segurança.

Durante sua operação, a biomassa é colhida periodicamente para destinação sustentável, podendo ser convertida em biofertilizantes, biogás ou outros bioprodutos, integrando-se a modelos de economia circular.

A diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini, destaca a oportunidade para o município avaliar iniciativas que utilizam a biorremediação com algas. “A solução da caravela já foi testada em outras capitais e estávamos trabalhando para implementar aqui também, já que há expectativa positiva quanto à eficácia deste tipo de jardim flutuante”.

Equipamento similar foi instalado no Guaíba, próximo ao Pontal Shopping.

tags: boas noticias

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Abertura da Cadeia Pública de Porto Alegre gera alterações no trânsito nesta quarta-feira
Estado conclui asfalto do acesso a Novo Tiradentes, no Norte do Rio Grande do Sul
https://www.osul.com.br/caravela-instalada-no-arroio-diluvio-em-porto-alegre-utiliza-algas-para-remover-poluentes/ Caravela instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, utiliza algas para remover poluentes 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe
Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Pode te interessar

Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação

Porto Alegre Corpo esquartejado em Porto Alegre: vítima tem identidade revelada pela Polícia

Porto Alegre Em Porto Alegre, sinaleiras de 15 cruzamentos terão dispositivo para detectar avanço de sinal-vermelho

Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre