Agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito, visando a garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na regiãoFoto: Alex Rocha/PMPA
A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que nesta quarta-feira (10), ocorrerá a inauguração da nova Cadeia Pública de Porto Alegre.
Em razão da atividade, a rua Capitão André Lago Paris, no trecho entre a rua Silvado e a rua Sargento Mário Lopes, bairro Coronel Aparício Borges, ficará bloqueada para a circulação de veículos das 7h às 13h.
Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a rua Tenente Ary Tarrago e a avenida Rocio. Agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito, visando a garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na região.