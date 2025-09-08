Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Abertura da Cadeia Pública de Porto Alegre gera alterações no trânsito nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito, visando a garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na região

Foto: Alex Rocha/PMPA
(Foto: Alex Rocha/PMPA)

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que nesta quarta-feira (10), ocorrerá a inauguração da nova Cadeia Pública de Porto Alegre.

Em razão da atividade, a rua Capitão André Lago Paris, no trecho entre a rua Silvado e a rua Sargento Mário Lopes, bairro Coronel Aparício Borges, ficará bloqueada para a circulação de veículos das 7h às 13h.

Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a rua Tenente Ary Tarrago e a avenida Rocio. Agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito, visando a garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na região.

