Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Estado conclui asfalto do acesso a Novo Tiradentes, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Etapa final da obra inclui drenagem e sinalização

Foto: Divulgação/Daer
Etapa final da obra inclui drenagem e sinalização

A obra completa do acesso a Novo Tiradentes, na Região Norte do Rio Grande do Sul, será entregue ainda em 2025. A via, que conecta a cidade à ERS-323, em Pinhal, já conta com asfalto em todos os 7,8 quilômetros de extensão.

Os trabalhos são executados pelo governo do Estado, por meio do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – e tem investimento total de R$ 19 milhões do Tesouro do Estado. Desse montante, R$ 13 milhões já foram aplicados.

Obra é estratégica para a região

“Esta obra é estratégica para Novo Tiradentes e toda a região. A conclusão do asfalto representa um avanço significativo no cronograma, fazendo com que a comunidade já sinta os benefícios, sobretudo no transporte da produção agrícola e no acesso mais fácil a serviços de saúde e educação”, afirmou o secretário da Selt, Juvir Costella.

No momento, os trabalhos concentram-se na drenagem da rodovia, que está 60% concluída. A sinalização da via atingiu 35% de execução.

“Estamos trabalhando para finalizar essas últimas etapas, garantindo que a rodovia atenda aos padrões de segurança e qualidade”, ressalta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Tudo se encaminha para que, até o final deste ano, Novo Tiradentes entre em definitivo para a crescente lista de municípios gaúchos com ligação pavimentada”, projeta.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Caravela instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, utiliza algas para remover poluentes
Decreto prorroga estado de calamidade pública da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul por mais 90 dias
https://www.osul.com.br/estado-conclui-asfalto-do-acesso-a-novo-tiradentes-no-norte-do-rio-grande-do-sul/ Estado conclui asfalto do acesso a Novo Tiradentes, no Norte do Rio Grande do Sul 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro não comparece ao seu julgamento na Primeira Turma do Supremo
Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe
Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Pode te interessar

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul Exportações do agronegócio gaúcho atingem quase R$ 17 bilhões no segundo trimestre

Expointer Espaço voltado ao turismo valoriza cultura e destinos gaúchos na Expointer

Rio Grande do Sul Mais um réu é condenado por feminicídio: desta vez, no Noroeste gaúcho