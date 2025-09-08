Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Decreto prorroga estado de calamidade pública da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul por mais 90 dias

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O novo texto atualiza decretos anteriores que declararam estado de calamidade pública no território estadual

Foto: Prefeitura de Canoas/Divulgação
(Foto: Prefeitura de Canoas/Divulgação)

Como perduram os efeitos decorrentes dos eventos climáticos de 2024, com danos materiais e ambientais, especialmente a destruição de rodovias, viadutos e pontes, o governo do RS decidiu prorrogar o estado de calamidade pública por mais 90 dias.

O Decreto 58.359/2025, foi publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado da segunda-feira (8).

O novo texto atualiza decretos anteriores que declararam estado de calamidade pública no território estadual. Os eventos meteorológicos foram considerados de grande intensidade, sendo definidos como desastres de Nível III – estragos de grande escala de acordo com a Cobrade (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres).

Conforme o artigo 2º, o novo decreto entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a contar do dia 7 de setembro de 2025 pelo prazo de noventa dias.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Estado conclui asfalto do acesso a Novo Tiradentes, no Norte do Rio Grande do Sul
Famosos lamentam a morte da cantora Angela Ro Ro
https://www.osul.com.br/decreto-prorroga-estado-de-calamidade-publica-da-enchente-de-2024-no-rio-grande-do-sul-por-mais-90-dias/ Decreto prorroga estado de calamidade pública da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul por mais 90 dias 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Exportações do agronegócio gaúcho atingem quase R$ 17 bilhões no segundo trimestre

Expointer Espaço voltado ao turismo valoriza cultura e destinos gaúchos na Expointer

Rio Grande do Sul Mais um réu é condenado por feminicídio: desta vez, no Noroeste gaúcho

Rio Grande do Sul Eduardo de Lima Veiga é o novo ouvidor do Ministério Público gaúcho