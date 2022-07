Porto Alegre Mutirão na região das Ilhas atende 150 famílias, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Ação da Fasc foi realizada em parceria com Fundação Maçônica e Ministério Público do RS Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

O segundo mutirão da prefeitura para atualização do Cadastro Único atendeu 150 famílias neste sábado (23), na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. A ação da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), em parceria com a Fundação Maçônica Educacional e MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), visa aproximar o serviço da população em locais de difícil acesso, onde possui maior demanda reprimida.

De acordo com a presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, a ideia é continuar com a mobilização nos 22 Cras (Centros de Referência Social), nas Unidades de Atendimento Descentralizado e em mutirões pela cidade. Serão no mínimo mais dez até dezembro. “Os mutirões são muito importantes, a procura está sendo grande. E este espaço é um direito do cidadão, de buscar os benefícios que sentem ser necessários”.

A assistente social do Cras Ilhas, Caroline Balera, chamou a atenção para que as famílias fiquem atentas e declarem as informações de forma clara. “O preenchimento é autodeclaratório e responsabilidade de quem informa a renda e o número de moradores em casa”. Os dados repassados ao entrevistador são cruzados no sistema, e, caso a soma de benefícios ultrapasse o limite, os benefícios e pagamentos podem ser suspensos.

O próximo mutirão do Cadastro Único acontece na terça-feira, 26, das 8h às 17h. O ônibus do MPRS estará junto à Escola Municipal de Educação Infantil Padre Ângelo Costa (rua Primeiro de Março, 300 – em frente à Igreja São José do Murialdo), no Morro da Cruz, Vila São José.

Cadastro Único

Confira os locais e horários de atendimento – de segunda a sexta-feira

Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Região Cristal

Subprefeitura – Av. Copacabana, 1096, bairro Tristeza.

Região Extremo Sul

Subprefeitura: Av. Des. Jorge Mello Guimarães, 12, bairro Belém Novo.

Região Restinga

Subprefeitura: Rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 – 2ª Unidade Restinga Nova

Região Partenon

Subprefeitura: Av. Bento Gonçalves, 6670 – (terminal Antônio de Carvalho).

Região Leste

Subprefeitura: Rua São Felipe, 144 – Bom Jesus

Região Norte

Subprefeitura: Rua Afonso Paulo Feijó, nº 220, Sarandi

Unidade de Atendimento das 8h às 19h – sem fechar ao meio-dia.

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): Av. João Pessoa, 1105

Unidade das 8h às 17h – sem fechar ao meio-dia

– Vida Centro Humanístico: Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sala 656, área 6 – Sarandi.

– Sine Municipal: Avenida Sepúlveda esquina com Mauá – Centro Histórico.

