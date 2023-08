Política Na abertura da Cúpula da Amazônia, Lula diz que “nunca foi tão urgente” ampliar a cooperação na região

Em Belém, a cúpula reúne representantes dos oito países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica Foto: Reprodução/TV Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta terça-feira (8), em discurso na abertura da Cúpula da Amazônia, em Belém (PA), que “nunca foi tão urgente retomar e ampliar” a cooperação entre os países que têm a floresta em seu território.

“É motivo de muita alegria encontrar os presidentes dos países da América do Sul para tratar da Amazônia, patrimônio comum dos nossos países. Desde que o tratado de cooperação da Amazônia foi assinado, os chefes de Estado só se encontraram por três vezes, todas em Manaus. Há 14 anos, não nos reuníamos. E é a primeira vez no contexto do severo agravamento da mudança climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação”, declarou o petista.

A cúpula reúne representantes dos oito países que compõem a OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O evento foi idealizado pelo governo brasileiro e tem como principal objetivo fortalecer a OTCA.

No discurso de abertura, Lula disse que a cúpula deve discutir e promover um novo desenvolvimento sustentável, “combinando proteção ambiental com empregos dignos”, debater medidas para o fortalecimento da OTCA e fortalecer o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global.

Cinco chefes de Estado participam do evento. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a sua participação alegando uma infecção nos ouvidos. Para representá-lo, enviou a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez.

Além de Maduro, já haviam anunciado que não participariam da cúpula os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi. Os dois países enviaram ministros como representantes.

Também estão presentes na cúpula representantes da República do Congo, da República Democrática do Congo e da Indonésia, países que contam com grandes reservas de florestas tropicais. Após o encontro, os chefes de Estado assinarão a Declaração de Belém, uma carta com compromissos que devem ser assumidos pelos países.

Além dos chefes de Estado, discursaram na cerimônia de abertura o governador do Pará, Helder Barbalho, a secretária-geral da OTCA, Maria Alexandra Moreira López, e seis representantes da sociedade civil.

