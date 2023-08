Colunistas Na Alemanha, Victorino e Weber buscam modelos de turismo sustentável

Por Flavio Pereira | 26 de agosto de 2023

Deputados Elton Weber e Gustavo Victorino entregaram documento do governo gaúcho à Secretária Geral de Estado da Renânia-Palatinado, Petra Dick-Walther. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gustavo Victorino, e o deputado Elton Weber, que acompanham a comitiva da Rota Romântica em viagem técnica à Alemanha, acumulam uma série de dados e informações sobre a economia e a geração de renda vinculada ao turismo. Em uma das visitas, ao Ministério da Economia, Transporte, Agricultura e Viticultura do Estado da Renânia-Palatinado, na Alemanha, o grupo foi recebido pela Secretária Geral de Estado, Petra Dick-Walther, em reunião que tratou sobre produção leiteira, vitivinicultura e agroindústria, além da produção sustentável na agricultura. Também foram debatidas as tratativas do acordo bilateral entre Mercosul e União Europeia nos pontos que interessam ao turismo, aplicáveis ao Rio Grande do Sul. Os deputados Gustavo Victorino e Elton Weber entregaram à autoridade alemã a carta-convite do governador gaúcho para as comemorações do bicentenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul.

Turismo sustentável da Alemanha é exemplo

Gustavo Victorino comentou que, ao lado do deputado Weber e dos integrantes da comitiva, observou exemplos que podem servir de inspiração para os gestores públicos e atrair investidores para o Rio Grande do Sul. Ele cita o rio Reno, a região dos vales e montanhas “que são cuidadosamente direcionados para o ecoturismo, explorado pela iniciativa privada mas com a ajuda do poder público que sustenta museus e castelos para tornar a experiência turística ainda mais enriquecedora”. Outro exemplo de turismo sustentável, segundo Victorino, vem da pequena cidade de Mörsdorf, a oeste da Alemanha. Uma ponte suspensa com 360 metros de comprimento a cerca de 100 metros de altura, onde só a travessia já é uma aventura, além da paisagem montanhosa para admirar. No sul da Alemanha, Victorino registra a transformação de um pequeno vilarejo numa verdadeira cidade com preservação histórica e, ao mesmo tempo, moderna, comprovando que o turismo não está ligado ao tamanho da cidade, mas à capacidade de exploração dos locais, criação de produtos e atração de visitantes.

No MST, líderes no luxo e assentados em semiescravidão

O roteiro dos deputados federais que integram a CPI do MST no interior da Bahia constatou nesta sexta-feira (25) o contraste do movimento, onde seus lideres levam uma vida de luxo, enquanto os assentados vivem em condições análogas à escravidão. O relato dos deputados Tenente Coronel Zucco (RPE-RS), Ricardo Salles (PL-SP) e capitão Alden (PL-BA) menciona a diferença brutal entre as condições de habitação dos assentados e dos líderes do MST. Depois de uma negativa inicial, a Polícia Federal passou a garantir a segurança dos membros da CPI, que foram em diversos momentos ameaçados. Foi contida a hostilidade de líderes do Movimento Sem Terra, que gritavam, filmavam e tentavam se aproximar dos deputados no decorrer das diligências. A Bahia é um caso especial, segundo o levantamento mais recente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil: esse Estado é o líder do ranking de ações criminosas do movimento, totalizando 15 invasões.

Lula comemora novos acordos com Irã, país que executa homossexuais

Em meio ao silêncio da imprensa em geral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a possibilidade de acordos comerciais com o Irã, ao reunir-se com o presidente Ebrahim Raisi na última quinta-feira (25). No encontro com Ebrahim Raisi em Joanesburgo, capital da África do Sul, Lula afirmou que deseja ampliar as relações comerciais entre os países. O tema foi ignorado por Lula no encontro. O Irã é um dos sete países mundiais que aplicam pena de morte para homossexuais. Uganda, na África Oriental, Arábia Saudita, Iêmen, Nigéria, Mauritânia e Brunei completam a lista de Estados que preveem a pena em seus sistemas legais, segundo a Associação Internacional de Gays e Lésbicas (AIGL), em seu relatório de 2020.

STF determina ao Congresso revisar número de deputados: RS perde duas vagas na Câmara Federal

O Rio Grande do sul deverá perder dois deputados federais, passando dos atuais 31 para 29 na próxima legislatura. O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, nesta sexta-feira (25), para declarar a omissão do Congresso quanto à edição da lei complementar de revisão periódica do número de deputados federais por Estado, e determinou que o Legislativo redistribua as cadeiras de forma proporcional até o dia 30 de junho de 2025. A sessão virtual se encerrou oficialmente às 23h59min desta sexta. Após o prazo estipulado, em caso de descumprimento da decisão, o Tribunal Superior Eleitoral deverá determinar, até 1º de outubro de 2025, o número de deputados, observando o piso e o teto constitucional, o número total de parlamentares e os dados do Censo Demográfico de 2022.

Perderiam cadeiras:

– Rio de Janeiro: -4;

– Bahia: -2;

– Paraíba: -2;

– Piauí: -2;

– Rio Grande do Sul: -2;

– Alagoas: -1;

– Pernambuco: -1.

Ganhariam cadeiras:

– Santa Catarina: +4;

– Pará: +4;

– Amazonas: +2;

– Ceará: +1;

– Goiás: +1;

– Mato Grosso: +1;

– Minas Gerais: +1.

2023-08-26