Por Tito Guarniere | 26 de agosto de 2023

(Foto: Ivo Meneghel Jr/Canaltech)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viver nesta época é um esforço para superar obstáculos nas questões mais triviais. Não estou falando, portanto, de problemas de alta investigação e complexidade, mas dos tantos com os quais nos deparamos na vida real, tarefas corriqueiras, procedimentos que parecem simples, e que entretanto transformam novas vidas em um pequeno inferno.

A informática, a internet, nos abriram possibilidades inimagináveis de soluções para as nossas demandas. Mas ai do pobre morador deste planeta em fase de aquecimento, se não mantiver um registro minimamente organizado das incontáveis senhas que é obrigado a guardar para sobreviver.

Se perdeu na poeira do tempo, e muito recentemente, o sonho de possuirmos um só e único número de cadastro – o CPF, por exemplo – e que nos permitiria o acesso a todas as comodidades da tecnologia, como reservar o hotel, movimentar a conta bancária, marcar a consulta com o doutor.

A cada passo, em algum momento você terá de lembrar de uma senha. No começo, tinha-se a ilusão de que um número seria suficiente para emplacar em todos os cartões, contas bancárias, programas de fidelidades, compras pela internet e o que mais for. Mas nos entupiram de senhas de todos os lados,

Descobriram que existem senhas fáceis de serem acessadas. Ou seja, as melhores senhas, as mais difíceis de desvendar e fraudar são as mais complexas, mas também as mais difíceis de memorizar.

Hoje em dia , o pedido de uma nova senha vem com um breviário de instruções: número de caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, algarismos(mas não sequenciais ou muito fáceis) e sinais gráficos tais como @%?!#§.

Os sinais gráficos ajuntados costumavam ter o significado de um palavrão. Já não há tais pruridos. O palavrão se diz e se escreve a céu aberto, por homens , mulheres e jovens escolares. Até o ano passado tínhamos um presidente da República que por falta de educação e de vocabulário, despejava palavras de baixo calão como se estivesse numa roda de jogo e bebida no cais do porto.

O fato de se ter um controle ordenado das senhas também não é garantia de que a operação seja bem sucedida. Nos circuitos tortuosos do computador e da internet, uma simples tecla mal usada põe tudo a perder, obrigando a uma retomada exaustiva de todos os passos, mesmo aqueles seguidos com todo cuidado e à risca. Nessas horas não consigo tirar da cabeça que alguém está tentando me passar para trás.

O sucesso de uma operação de informática parece ser o resultado de uma breve trégua no conflito entre o homem e os algoritmos. Ou seriam logaritmos? Já nem sei direito.

Tenho um colega bom de informática que botou em ordem perfeita, por setor, as dezenas de senhas de seu uso, sob uma senha única, guardada a sete chaves. Quando ele precisava de uma delas, acessava através da senha mãe. Foi bom enquanto durou : deu um branco, ele esqueceu da senha mãe e de onde ela estava anotada. Até hoje está recuperando algumas delas, através do aterrorizante “ esqueceu a sua senha?”.

Você já se deparou com o seu “ esqueceu sua senha” hoje? Eu sim. Duas vezes.

2023-08-26