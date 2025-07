Grêmio Em casa, Grêmio empata em 1 a 1 com o Alianza Lima e é eliminado da Sul-Americana

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

O Tricolor já havia perdido o jogo da ida por 2 a 0. (Foto: Reprodução/Sudamericana)

Jogando na Arena na noite dessa quarta-feira (23), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima e deu adeus à Copa Sul-Americana (havia perdido a primeira partida por 2 a 0). Gustavo Martins abriu o placar para os donos da casa e Barcos (ex-atacante gremista), nos acréscimos do 2º tempo, igualou o marcador. O próximo duelo do Tricolor será no sábado (26) contra o Palmeiras, fora de casa, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Jogo

Embalado por uma Arena lotada, o Grêmio começou o jogo abafando o Alianza. Apesar da pressão inicial, o goleiro Viscarra pouco foi exigido e não fez nenhuma defesa complicada durante toda a primeira etapa.

Do outro lado, o Alianza soube jogar com a vantagem e, depois do começo bom do Grêmio, controlou o jogo e até conseguiu boas escapadas com Eryc Castillo e Paolo Guerrero. O time peruano ficou bastante confortável durante a primeira etapa.

O segundo tempo começou, mais uma vez, com o Grêmio em cima. O primeiro lance foi aos dois minutos, quando Riquelme invadiu a área e bateu, mas sem assustar muito o goleiro Viscarra.

O primeiro gol saiu aos dez minutos. Após cruzamento de escanteio, Gustavo Martins apareceu sozinho na área e completou para o fundo da rede.

Com o placar favorável, mas ainda precisando do segundo, o Grêmio pressionou bastante, mas o Alianza também assustou. Wagner Leonardo evitou gol de Guerrero e depois Tiago Volpi fez defesa importante em finalização de Quevedo.

Apesar dos sustos, o Grêmio respondeu rápido e viu André Henrique acertar a trave. Depois foi a vez de Viscarra fazer grande defesa em chute de Braithwaite dentro da pequena área.

A blitz continuou e André Henrique teve outra chance, mas finalizou por cima do gol.

Aos 45 minutos, o Grêmio ganhou um fôlego extra para tentar a remontada. Zambrano recebeu o segundo amarelo e o Tricolor ficou com um a mais para os minutos finais. Na cobrança de falta, Pavon obrigou boa defesa de Viscarra.

No último lance do jogo, Barcos fez o gol que garantiu o empate – e a classificação – para o Alianza Lima.

Ficha técnica

* Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins (Pavón), Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Alysson (Amuzu), Braithwaite e Cristian Olivera (André). Técnico: Mano Menezes.

* Alianza Lima: Viscarra, Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco, Noriega, Gaibor, Sergio Peña (Jesús Castillo), Eryc Castillo, Paolo Guerrero (Barcos) e Quevedo (Archimbaud).

* Arbitragem: Equipe argentina composta por: Dario Herrera, José Savorani e Sebastian Rainieri. Jorge Baliño (VAR) e Sebastian Martinez (quarto árbitro).

