Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Apesar de três vitórias nos últimos quatro jogos, o Grêmio vive um momento de pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros Foto: Lucas Uebel/Grêmio . (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (13), às 17h30min (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, em duelo da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de três vitórias nos últimos quatro jogos, o Grêmio vive um momento de pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros. A cobrança é por melhores atuações do Tricolor, que perdeu na última rodada do Brasileirão para o Ceará e depois bateu o Atlético Grau na Sul-Americana, mas com vaias na Arena. A diretoria mantém a confiança no trabalho do treinador e garante continuidade.

O Flamengo sofreu sua primeira derrota sob o comando de Filipe Luís em 2025 na última quarta-feira, em jogo da Libertadores. Na ocasião, o técnico poupou alguns atletas. Tendo o Brasileirão como prioridade na temporada, o time deve ir com força máxima contra o Grêmio. A novidade é a volta de Danilo à lista de relacionados, 50 dias depois de ter sofrido lesão na coxa direita.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Grêmio – Técnico: Gustavo Quinteros

Provável escalação do Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Camilo), Villasanti, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Flamengo – Técnico: Filipe Luís

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata (Juninho) e Brunro Henrique.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (SP)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

2025-04-13