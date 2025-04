Inter Inter enfrenta o Fortaleza pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Internacional pode mesclar peças em confronto que significará a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Internacional Internacional pode mesclar peças em confronto que significará a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter encara o Fortaleza às 20h deste domingo (13), na Arena Castelão. Com quatro pontos, o time gaúcho abriu a rodada na liderança e terá três partidas em sequência pela competição antes do próximo compromisso pela Libertadores.

Conforme antecipado pelo técnico Roger Machado, o time terá mudanças. Três titulares serão preservados e estão fora do duelo no Castelão. Ficaram em Porto Alegre os volantes Fernando e Bruno Henrique e o meia Alan Patrick. Não por acaso, os três tem idade acima dos 30 anos e estão entre os jogadores do elenco que mais somam minutos em campo desde a parada para a data Fifa, em março.

Uma provável escalação do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei (Ramon); Ronaldo, Thiago Maia e Romero; Wesley, Carbonero e Valencia.

Já no Fortaleza, o técnico Vojvoda ainda tem algumas dúvidas antes de definir a escalação. No caso entre Titi e Gustavo Mancha na zaga, Pikachu ou Mancuso na ala, além de Zé Welison ou Pol Fernández no meio de campo. Por outro lado, o comandante segue sem poder contar com quatro jogadores. O zagueiro Brítez, o lateral-direito Tinga, o meio-campista Pochettino e o atacante Breno Lopes. Isso porque o quarteto está machucado.

FORTALEZA: João Ricardo; Titi (Gustavo Mancha), David Luiz, Kuscevic; Pikachu (Mancuso), Lucas Sasha, Zé Welison (Pol Fernández), Martínez, Bruno Pacheco; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

