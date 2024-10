Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio tenta vencer o Fortaleza do técnico Vojvoda pela primeira vez Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio tenta vencer o Fortaleza de Vojvoda pela primeira vez. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrenta o Fortaleza, na Arena, nesta sexta-feira (4), às 21h30min, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi tem o desejo de afastar ainda mais o clube da temida zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos de diferença na tabela. Vojvoda busca uma tão sonhada liderança no Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar na tabela, o Fortaleza está apenas dois pontos de diferença do líder Botafogo.

O retrospecto dos últimos quatro anos são favoráveis ao Leão do Pici que não perdeu para o Grêmio na presença do técnico argentino. Desde 2021, foram cinco jogos, com dois empates e três vitórias do time nordestino.

No geral, o Tricolor ainda tem vantagem sobre o Fortaleza. Foram 21 jogos entre as equipes na história, com 11 vitórias do Grêmio, seis empates e apenas quatro derrotas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-arena-gremio-enfrenta-o-fortaleza-pelo-campeonato-brasileiro/

Na Arena, Grêmio enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

2024-10-04