Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Divulgação/Rede Pampa Foto: Divulgação/Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Novo Hamburgo entram em campo nesta terça-feira (6), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O Grêmio chega para o confronto com uma sequência de quatro vitória seguidas. Na última rodada, superou o Avenida por 1 a 0. A série de resultados positivos colocou os comandados do técnico Renato Portaluppi na liderança do estadual, com 12 pontos somados.

O Novo Hamburgo também vive um momento de ascensão na competição. Na quinta rodada, o Anilado venceu em casa o São Luiz por 1 a 0 no Estádio do Vale. Os três pontos conquistados fizeram com que o clube subisse para a quinta colocação, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Escalações

Grêmio – técnico: Renato Portaluppi

O goleiro Marchesín e os zagueiros Geromel e Kannemann voltam e ficam à disposição depois de preservados na vitória sobre o Avenida. O lateral-direito Fábio também deve retomar a vaga, assim como Pepê no meio-campo. André Henrique deve ganhar chance no ataque.

Escalação

Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino, Cristaldo e Nathan Fernandes; JP Galvão.

Desfalques: Cuiabano, Carballo e Soteldo (machucados).

Pendurados: Cristaldo e Galdino

Novo Hamburgo – técnico: Edinho Rosa

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Edinho Rosa tem ao menos um desfalque confirmado. O lateral-direito Anilson recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória diante do São Luiz e está suspenso. Dessa forma, a tendência é que o experiente Itaqui atue no setor. Em contrapartida, após cumprir suspensão, o volante Robson Lopes, capitão da equipe, volta a ser opção.

Escalação

Lucas Maticoli; Itaqui, Islan, Marcão e Raí; Robson, Filipe Fraga, Garré; Patrick Maranhão, Tanque e Édipo.

Desfalque: Anilson (suspenso).

Pendurado: Edinho Rosa (técnico).

Arbitragem

Roger Goulart, Otavio Legramanti, Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Brand da Silva.

Acompanhe o jogo pela Rádio Grenal

2024-02-06