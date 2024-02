Inter Gurias do Inter intensificam preparação para estreia na Supercopa Feminina

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Jogadoras se preparam para o confronto diante do Corinthians, marcado para o próximo domingo (11), às 10h30min, no Beira-Rio Foto: Juliana Zanatta/Inter Foto: Juliana Zanatta/Inter

As Gurias Coloradas voltaram aos trabalhos, nesta terça-feira (06), para dar sequência à pré-temporada com foco total na estreia na Supercopa Feminina. No CT do Sesc, o grupo realizou atividades físicas, técnicas e táticas, visando o confronto diante do Corinthians, marcado para o próximo domingo (11), às 10h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na primeira parte das atividades, o preparador físico Luiz Rodrigo de Oliveira conduziu atividades de força, com foco em aceleração e desaceleração. Já na segunda parte do treinamento, o treinador Brenno Basso comandou trabalhos com ajustes do sistema defensivo.

“Após os dois períodos de descanso no fim de semana, isso possibilita, dentro da carga da semana, poder otimizar conteúdos exigindo estímulos de força, capacidade de força delas, de aceleração e desaceleração, e quando a gente procura trabalhar esses conteúdos a gente aproveita sempre para, dentro de um contexto tático, desenvolver aspectos defensivos da equipe, tanto em pequenos grupos com tática individuais de marcação, mas também transferindo para aspectos grupais e coletivos”, explica Basso.

O comandante alvirrubro destacou ainda o que está previsto para ser trabalhado com o grupo ao longo da semana. “Vai ser a nossa primeira semana com sete dias de trabalho, contando com o jogo de domingo, então isso demanda um planejamento, um ajuste naquilo que a gente vinha fazendo nas semanas anteriores. Trabalhar desde que respeite-se uma progressão, um controle de carga, porque a ideia é que no domingo elas estejam na sua performance máxima, com frescor necessário para poder competir”.

