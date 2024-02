Grêmio Atacante do Botafogo, Júnior Santos entra na mira do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogador tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Júnior Santos, de 29 anos, do Botafogo, entrou na mira do Grêmio. O clube gaúcho deseja a contratação do jogador para substituir Yferson Soteldo, de 26 anos, que sofreu uma lesão na coxa e só irá entrar em campo em três meses.

O Tricolor não é o primeiro clube a se interessar por Júnior Santos. Antes, o Palmeiras e o Corinthians fizeram sondagens, mas ouviram um “não” do Alvinegro. O contrato do atacante com o clube carioca vai até o fim de 2025.

Na última temporada, Júnior Santos entrou em campo em 50 partidas, fez sete gols e deu três assistências. O Botafogo contratou três reforços para a posição do jogador em 2024: Jeffinho, Savarino e Luiz Henrique. Com isso, a tendência é o atacante perca espaço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/atacante-do-botafogo-junior-santos-entra-na-mira-do-gremio/

Atacante do Botafogo, Júnior Santos entra na mira do Grêmio

2024-02-06