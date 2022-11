Grêmio Na Arena, Grêmio goleia Internacional e é campeão gaúcho de futebol feminino

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Os gols do Grêmio na vitória por 4 a 1 foram marcados por Cássia, Luany, Karla e Caty Foto: Fernando Alves / Grêmio FBPA (Foto: Fernando Alves / Grêmio FBPA) Foto: Fernando Alves / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas conquistaram o Campeonato Gaúcho de futebol feminino em cima do Internacional na tarde deste domingo (6). Na Arena, com a presença de mais de 10 mil gremistas – maior público da modalidade na história gremista – as tricolores venceram o colorado por 4 a 1. Os gols do Grêmio foram marcados por Cássia, Luany, Karla e Caty. O gol de desconto, pelo Internacional, foi de Fabi Simões.

O clássico iniciou disputado e com o Grêmio no ataque. Já aos nove, bate e rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para Cássia, que fuzilou rasteiro para o gol, abrindo o placar. E o segundo gol não demorou. Aos 12, Luany, pelo lado direito, avançou com velocidade e chutou forte, vencendo a goleira colorada.

O Grêmio seguiu pressionando e, aos 18, Rafa Levis foi derrubada dentro da área. Pênalti. Karla Alves bateu e balançou as redes.

Aos 29’, o Inter tentou surpreender Lorena, mas a finalização de Isabela foi para fora.

O Grêmio voltou para a segunda etapa sem modificações. A parte final do jogo foi mais disputada, com chances raras de lado a lado.

Com 12 minutos, na primeira chegada do Inter, a defesa deixou Fabi Simões cara a cara com Lorena. A atacante adversária conseguiu passar por Lorena e marcar o gol.

A partida começou a ficar tensa. O Internacional precisava do resultado e partia para cima da defesa do Grêmio, sem sucesso. Aos 29 Caty mandou uma bomba de fora da área e acertou o ângulo de Mayara, decretando a goleada gremista.

Fim de jogo. Grêmio 4 x 1 Internacional. Gurias Gremistas campeãs gaúchas de 2022.

